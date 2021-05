Ballaststoffe – die unterschätzten Helfershelfer

Die Bedeutung von pflanzlichen Lebensmitteln in der Ernährung ist so groß, dass die Vereinten Nationen das Jahr 2021 zum internationalen Jahr für Obst und Gemüse ausgerufen haben. Pflanzenkost liefert bei geringer Energiedichte – also wenigen Kalorien pro Gramm – eine Fülle wichtiger Vitamine, wertvoller Mineralien sowie sekundärer Pflanzen- und Ballaststoffe. Letztere sind größtenteils unverdaulich, doch zeigen aktuelle Forschungen, dass mithilfe ihrer Abbauprodukte im Darm die Weichen für Gesundheit und Wohlbefinden gestellt werden.

Es gibt rund 400.000 Pflanzen auf der Welt, ca. 75 % davon sind essbar. Demnach muss es Hunderttausende, wenn nicht Millionen unterschiedliche Fasern-Arten und eine weitaus größere Anzahl von Abbauprodukten geben, die bei der Verstoffwechselung dieser Stoffe entstehen. Und sie alle können viel mehr als nur Verdauungsprobleme lösen.

• Den vollständigen Beitrag können Sie im Maiheft 2021 lesen.