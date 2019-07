Die Großartigkeit des Seins

Durch Selbsterforschung sein zeitloses Gesicht wahrzunehmen – dazu lädt uns der weltbekannte spirituelle Lehrer Mooji in seinem Buch „Weiter als Himmel, größer als Raum“ ein, das die Essenz seiner Unterweisungen enthält. So einfach und direkt wie der Blick in einen Spiegel ermöglicht uns die Selbsterkenntnis, in die Tiefe unseres unvergänglichen Wesens einzutauchen und zu erkennen, dass Freiheit, grenzenlose Liebe und Freude der Kern unserer wahren Natur sind.

Seit Tausenden von Jahren vertieft sich der Mensch in die Frage nach seinem eigenen Wesen und der Bedeutung seiner Anwesenheit auf diesem Planeten. Wir sind Gestalt geworden und haben uns als Weggenossen auf diesem Planeten eingefunden, um unsere Chance zu ergreifen, das Unvergängliche in uns zu entdecken. Jeder von uns hat die Möglichkeit, wahre Freiheit zu finden, niemand ist ausgenommen, niemand ausgeschlossen, denn das Licht des Bewusstseins leuchtet in uns allen.

