Duftende Destillate – Kostbare Pflanzenwässer aus heilenden Kräutern

Pflanzenwässer sind die sanften Verwandten der ätherischen Öle und erwachen gerade aus einem Dornröschenschlaf. Dort schlummerten sie lange Zeit, obwohl sie sogar eine wesentlich ältere Tradition in der Naturheilkunde haben als die intensiveren ätherischen Öle. Doch die wertvollen duftenden Essenzen haben es zu Recht verdient, umfassend in die naturnahe, ganzheitliche Medizin aufgenommen zu werden. Ein Blick in die Geschichte und auf die Herstellung der wirkungsvollsten Destillate zeigen uns, welche Schätze mit ihnen gehoben werden können.

Duftende Pflanzenwässer wurden jahrhundertelang in der Heilkunde für ihr breites Wirkspektrum geschätzt – seit dem 17. Jahrhundert allerdings sind sie mehr und mehr in den Schatten der ätherischen Öle gerückt. Erst in jüngerer Zeit erinnert man sich wieder an die große Heilkraft dieser duftenden Vielstoffgemische, die unter zahlreichen Namen bekannt sind: Destillate, Hydrolate, Pflanzenessenzen oder auch wissenschaftlicher als Aquarome oder aromatische Hydrosole.

