Entwicklung ist immer möglich

Wenn wir Hindernisse und Krisen in unserem Leben willkommen heißen, verwandeln wir sie in Impulsgeber für tiefe Veränderungen und inneres Wachstum.

Wie kann Entwicklung tatsächlich stattfinden? Letztlich geht es darum, dass wir lernen, in kleinen Schritten vorwärtszugehen, dass wir lernen, uns innerlich wirklich auf eine Entwicklungsarbeit einzulassen, die ein Leben lang währt.

Es wird in unserem Leben immer wieder Phasen des Leides zu durchschreiten geben. Mit der Zeit werden wir aber erkannen, dass das, was uns an Schwierigkeiten begegnet, sogar unser Leben bereichern kann.

