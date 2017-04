Fuß- und Nagelpilz – Erkennen, ganzheitlich therapieren und vorbeugen

Haut- und Nagelpilzinfektionen, nicht nur im Bereich der Füße, nehmen weltweit zu. Schätzungen zufolge leiden mehr als 30 Prozent der Deutschen unter diesem hartnäckigen Übel. Aber warum infizieren sich die einen, während die anderen trotz Barfußlaufen in Sauna oder öffentlichem Schwimmbad „verschont“ bleiben? Die Anfälligkeit für Pilzinfektionen steigt mit zunehmendem Alter – vor allem bedingt durch ein schwächer werdendes Immunsystem, Hygienefehler und schlechtes Schuhwerk. In der Naturheilkunde stehen viele Möglichkeiten zur Vorbeugung und Behandlung zur Verfügung.

Es juckt und brennt, die Haut an den Füßen ist gerötet, wirkt aufgeweicht, schuppt oder nässt – typische Anzeichen für einen lästigen Alltagsbegleiter … den Fußpilz. Er zählt in den industrialisierten Staaten zu den häufigsten Infektionskrankheiten der Haut und wird den Mykosen, dem medizinischen Sammelbegriff für Pilzerkrankungen, zugeordnet. Bei den über 60-Jährigen kann davon ausgegangen werden, dass rund die Hälfte von Haut- und Nagelpilzen betroffen ist, unter den Diabetikern sollen bereits bis zu 70 Prozent an Fußpilz leiden. Haut- und Nagelpilze gehören zur Gruppe der Dermatomykosen, den von Pilzen verursachten Infektionen an Haut, Haaren oder Nägeln.

