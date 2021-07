Glutathion – Masterantioxidans des Lebens

Es gibt eine starke natürliche Kraft in unserem Körper – ein Antioxidans, das mit seinen Fähigkeiten zu optimaler Entgiftung und nachhaltigem Zellschutz mehr als beeindruckt: Glutathion. Müdigkeit und Erschöpfung können Anzeichen sein für einen zu niedrigen Glutathion-Spiegel im Blut, verbunden mit weiteren negativen Folgen für Stoffwechsel und Immunsystem. Durch eine verantwortungsvolle und nachhaltige Lebensführung lassen sich die Speicher jedoch erhalten bzw. auftanken – und das in jedem Alter. Mit weniger Stress, gutem Schlaf und vor allem Nährstoffreichtum können wir die heilsame Energie in unser Leben zurückholen und uns vor chronischen Erkrankungen schützen.

Sie ist Doppelolympiasiegerin im Biathlon, WM-Rekordtitelträgerin und wurde 3-mal als Deutschlands Sportlerin des Jahres ausgezeichnet: Magdalena Neuner. Athleten wie sie haben scheinbar unbändige Kraft, die auch Fragen aufwirft: Wie sind solche Spitzenleistungen möglich? Wo kommt die Energie her, über sich hinauszuwachsen?

