Leberreinigung – Die 9-tägige Leber-Kur

Die Leber spielt eine zentrale Rolle für den Stoffwechsel und für die innere Reinigung des Körpers. Ist sie durch unsere Lebensweise überlastet, leidet sie still: „Die Müdigkeit ist der Schmerz der Leber“. Wem eine Laus über die Leber gelaufen ist, merkt es daher oft gar nicht sofort. In der Folge können sich jedoch viele Beschwerden bis hin zu ernsthaften Erkrankungen entwickeln. Für den amerikanischen Medizinautor Anthony William liegt der Schlüssel für die Heilung vieler Leiden in der Entlastung und Reinigung der Leber. Sein sanftes und spezielles 9-tägiges Programm zur Leberreinigung umfasst heilsame, entgiftende und leberstärkende Nahrungsmittel.

Die Leber ist unser wichtigstes Stoffwechselorgan. Sie verwertet, entgiftet, überprüft und filtert beständig das Blut, um den Körper vor Eindringlingen und Giftstoffen zu bewahren. Wäre die Leber nicht, würde der Organismus regelrecht verschlacken – ohne sie ginge gar nichts mehr.

