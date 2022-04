Long und Post Covid – Wenn die Symptome Wochen anhalten

Ärzte und Heilpraktiker werden noch lange mit Patienten zu tun haben, die mit Long Covid oder Post Covid, also mit den Folgen von Corona kämpfen. Meldeten sich nach der ersten Corona-Welle Patienten, die noch Tage bis Wochen nach der Erkrankung an Spätfolgen von Covid-19 litten, so waren diese von der Ausprägung und Dauer her gesehen dennoch überschaubar. Entsprechend war die homöopathische Behandlung in manchen Fällen relativ einfach und zeigte schnelle Erfolge. Im Laufe des Winters 2020 änderte sich das. Es traten viele Langzeitfolgen von Covid-19 auf, die sehr hartnäckig und nicht einfach zu behandeln waren. Der erfahrene homöopathische Arzt Dr. Uwe Friedrich gibt in seinem Bericht einen Einblick in die homöopathischen Behandlungs- und Heilungsmöglichkeiten von leichteren und schwereren Long-Covid-Fällen und lädt Betroffene ein, selbst aktiv zu werden.

Bis heute gibt es für Long Covid oder Post Covid keine allgemein anerkannte Definition. Gemeinhin fasst man gesundheitliche Störungen, die länger als 4 bis 6 Wochen nach einer Corona-Infektion andauern, als Long Covid oder Post Covid zusammen.

