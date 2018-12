Mein Geist trägt mein Potential

Wenn wir unsere eigene Kraft finden und nutzen, wird uns Leichtigkeit geschenkt, Gelassenheit ermöglicht und Freude erlebbar gemacht.

Unser Herz heilen! Wie kann das gelingen? Wie entdecken wir die Kräfte in uns, die uns heil und ganz machen? Wie legen wir all unsere übernommenen Glaubenssätze, unsere verkehrten Traditionen, unsere einschränkenden Gewohnheiten ab? Wo liegen unsere Möglichkeiten, unsere Ziele, unser Potenzial – um es anders zu sagen: Was ist unser Wofür? Unser Leben wird definiert von unseren Entscheidungen. Und sie sind es, die unser Leben zu unserem Leben machen. Ich selbst hatte vor langer Zeit einige tiefgreifende und hochemotionale Entscheidungen zu treffen. Eine davon war, nach 20 Jahren mein Leben im Kloster aufzugeben, um ein neues zu beginnen.

