Nitrostress – Viele Beschwerden, eine Ursache

Erschöpfung, Lähmungserscheinungen, Reizdarm, chronische Schmerzen – manchmal können ganz unterschiedliche Symptome eine gemeinsame Ursache haben: Nitrostress, ausgelöst durch Umweltbelastungen, Medikamente oder Traumata. Unter Nitrostress versteht man die Belastung des Organismus mit oxidierten Stickstoffradikalen, die viele unerklärliche Beschwerden auslösen können. Denn Nitrostress raubt unseren Körperzellen Energie und beeinträchtigt sie in ihrer Funktionsweise, sodass sie ihren eigentlichen Aufgaben nicht mehr uneingeschränkt nachkommen können. Leider wird Nitrostress als Krankheitsursache kaum in Betracht gezogen und in Praxen bis heute nur selten untersucht.

Wir atmen, wir denken, wir fühlen, wir schlafen, wir bewegen uns und wir essen. Unser Körper ist ein Wunderwerk der Schöpfung.

