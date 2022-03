Resilienz in Zeiten extremer Veränderung

Unsere Welt verändert sich dramatisch und schnell wie nie zuvor. Wenn wir uns den Herausforderungen, die mit diesen radikalen Veränderungen einhergehen, stellen, anstatt zu flüchten, werden wir merken, dass wir mit der Zeit immer resilienter werden Die Stürme werden stärker, wir auch!

Wir alle befinden uns auf einer Reise, und zwar auf einer langen Reise. Sie führt uns an einen Ort, an dem noch nie jemand zuvor gewesen ist. Es gibt weder Reiseführer noch Berichte im Internet, anhand derer wir uns informieren könnten, wie unser Ziel aussieht oder was genau wir brauchen, wenn wir dort angelangt sind.

• Den vollständigen Beitrag können Sie im Märzheft 2022 lesen.