Rückkehr nach Hause

Was in menschlichen Gemeinschaften oft nur mit Mühe funktioniert, klappt in der Natur mit größerer Selbstverständlichkeit: Verantwortungsbewusstsein, Kooperation, Diversität. In seinem Buch „Die 8 großen Lehren der Natur“, aus dem der folgende Auszug stammt, präsentiert der amerikanische Naturforscher Gary Ferguson die Natur als ein System, in dem auf faszinierende Weise alles mit allem zusammenhängt und aufs Engste verwoben ist.

Es gab eine Zeit in unserem Leben, als das sanfte Wogen von Bäumen und das Wispern von Wasser uns trösten und beruhigen konnte. Das Zwitschern der Vögel und das Quarren der Frösche machten uns Mut und bestärkten uns in einer elementaren Gewissheit: Egal was passiert, wir sind hier und schauen jeden Morgen voller Lebenslust hoch zur Sonne.

