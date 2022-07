Unsere Hormone – Ihr Einfluss auf unser ganzes Leben

Kleine Moleküle mit großer Wirkung

Hormone sind es, die uns inspirieren, die uns Kraft geben, die uns wachsen lassen. Es gibt nichts, was unser Leben so sehr bestimmt und beeinflusst wie die Wirkung der kleinen Botenstoffe. Sie sind unsere „Funktions-Ur-Essenz“. Dieser Artikel ist eine Reise in die faszinierende Welt der Hormone und gibt einen Überblick über ihre wichtigsten Vertreter – von den Hormonen der Schilddrüse über jene der Nebennieren bis hin zu unseren Geschlechtshormonen. Wer weiß, wie das Hormonsystem arbeitet, kann nicht nur seinen Körper, sondern auch seine Gefühle und Handlungen besser verstehen.

Aus einem ersten Einzeller, der irgendwo in den Tiefen des Meeres vor 3,8 Milliarden Jahren entstand, entwickelten sich komplexe Mehrzeller und daraus wiederum im Laufe der Evolution wir Menschen – und ganz nebenbei, einem klugen Prinzip der Effektivität folgend, die Hormone und ihre Hormondrüsen: ein Zusammenschluss vieler Zellen, die ein Kommunikationssystem zur Erstellung aller lebensnotwendigen Stoffe in unserem Körper bilden. Hormone kommunizieren wie gute Nachbarn von Zellwand zu Zellwand, als Botenstoffe über die Blutbahn und für jene, die es besonders dringlich und eilig brauchen, zusätzlich über unsere Nervenbahnen.

• Den vollständigen Beitrag können Sie im Juliheft 2022 lesen.