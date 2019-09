Vitamin C – Der meist unterschätzte Wirkstoff der Medizin

Vitamin C nimmt unter allen Vitaminen eine besondere Stellung ein. Obwohl lange verkannt und vielfach belächelt, gibt es mittlerweile eine große Anzahl an Studien und Fachliteratur, die die enorme Wirksamkeit des Vitalstoffs bei einer Vielzahl unterschiedlicher Beschwerden belegen, darunter selbst schwere Infektionskrankheiten wie Polio und Hepatitis. Außerdem kommt das Vitamin auch in der Krebsprävention immer häufiger zum Einsatz. Gäbe es eine Rangfolge der wichtigsten Vitamine – Vitamin C wäre der Spitzenreiter.

Ohne Vitamin C kann der Mensch nicht leben. Es ist nicht nur das wichtigste wasserlösliche, entzündungshemmende Antioxidans in unserem Körper und wesentlich für ein gut funktionierendes Immunsystem, sondern der Vitalstoff wird darüber hinaus auch für den Aufbau von Bindegewebe im gesamten Organismus benötigt – für Sehnen, Muskeln, Knochen und für starke, elastische Blutgefäße.

• Den vollständigen Beitrag können Sie im Septemberheft 2019 lesen