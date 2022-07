Weißer Hautkrebs – So schützen Sie Ihre Haut im Sommer

Jährlich erkranken in Deutschland rund 250.000 Menschen am weißen Hautkrebs, meist infolge einer Schädigung der Haut durch UV-Licht. Die Heilungschancen sind in der Regel sehr gut – vorausgesetzt, die Erkrankung wird rechtzeitig entdeckt. Eine regelmäßige Hautkrebsvorsorge ist hierbei ebenso wichtig wie ein effektiver Sonnenschutz und die Unterstützung der natürlichen Schutzfunktion der Haut mit Vitaminen und pflanzlichen Pflegeprodukten.

In den Sommermonaten wird regelmäßig das Thema Hautkrebs thematisiert und darauf hingewiesen, dass ein Aufenthalt in der prallen Sonne ohne Sonnenschutz sein Entstehen begünstigen kann. Dabei ist jedoch meist vom malignen Melanom, dem schwarzen Hautkrebs, die Rede. Dieser bösartige Tumor ist deshalb so gefährlich, weil er eine starke Neigung zum Metastasieren besitzt, also bösartige Tochtergeschwülste in anderen Bereichen des Körpers entstehen lässt.

• Den vollständigen Beitrag können Sie im Augustheft 2022 lesen.