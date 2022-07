Wim-Hof-Methode – Gesünder werden mit der Kraft der Kälte und bewusster Atmung

Kälte, die richtige Atmung und Fokussierung des Geistes stärken unsere Widerstandskräfte und besitzen ungeahntes heilsames Potenzial – das beweisen die Anhänger der Wim-Hof-Methode, die sommers wie winters dieses Gesundtraining praktizieren. Man muss sich aber nicht wie die „Unverfrorenen“ minutenlang in drei oder vier Grad kalte Eisbäder setzen oder in eiskalten Bergbächen schwimmen: Bereits tägliches Kaltduschen und spezielle Atemübungen heben deutlich das Energielevel, wirken trüben Gedanken entgegen und verhelfen zu einem guten Start in den Tag.

Die Gruppe des Wim-Hof-Instructors Michael Nuss steht unmittelbar vor ihrem ersten gemeinsamen Sprung ins kalte Wasser. Die Außentemperatur und eine frische Brise laden an diesem frühen Frühlingstag nicht unbedingt zum Baden in einem gerade einmal 8 °C kalten Weiher ein. Doch die 10 Teilnehmer fassen sich an den Händen und laufen schnurstracks und fröhlich lachend hinein. Und alle bleiben drinnen. „Es wollen immer alle rein“, bestätigt Michael Nuss, der etliche Wim-Hof-Kurse im Jahr anbietet.

