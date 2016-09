Ganzheitliche Lymphreinigung – Krankheiten wirkungsvoll vorbeugen

Der Mensch ist nur so gesund, wie seine körpereigene Entgiftung funktioniert. Ein sehr wichtiger Teilbereich hierfür ist das Lymphsystem. Die regelmäßige Reinigung dieser weitverzweigten Filteranlage samt ihrer Flüssigkeit dient dazu, die Abwehr auf der ganzen Linie zu stärken und damit das Beste für die Gesundheit zu tun.



Spricht man von Entschlackung, Entsäuerung und Reinigung des Körpers, denkt man vordergründig an Organe, wie Darm, Leber und Nieren. Dabei gibt es ein genial funktionierendes Reinigungssystem von Kopf bis Fuß, das in der Medizin immer noch ein Schattendasein führt: das Lymphsystem. Wie eine Art Kanalisation durchzieht es den Körper stets parallel zu den Blutbahnen, und funktioniert mit seinen haarfeinen, meterlangen Kanälen wie ein vergleichbares unterirdisches Transportnetzwerk. Die Aufgaben des Lymphsystems sind so vielfältig, dass es in der Naturheilkunde einen großen Stellenwert einnimmt und oftmals der Schlüssel ist, mit dem die Tür zu Heilung geöffnet werden kann.

