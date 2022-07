Das erschöpfte Gehirn – Wie wir unseren mentalen Akku wieder aufladen können

Denken ist anstrengend, etwas anders machen als bisher, noch mehr. Woran liegt das? Am inneren Schweinehund? Am Hippocampus, sagt der Mediziner, Molekulargenetiker und Bestsellerautor Dr. med. Michael Nehls. In seinem neuesten Buch „Das erschöpfte Gehirn“ hat er diese Struktur als „Akku“ des Frontalhirns ausfindig gemacht. Ein Gespräch über allgemeine gesellschaftliche Ermattung und eine gesunde Lebensführung, die uns geistig fit hält.

INTERVIEW mit Mediziner und Molekulargenetiker Dr. med. Michael Nehls

Dr. Nehls, was haben Sie heute schon für Ihr Gehirn getan?

Ich habe vier Stunden lang intensiv gelesen und geschrieben und danach dann etwas zu Mittag gegessen. Nachmittags war ich auf dem Feld. Vor einigen Jahren haben meine Frau und ich begonnen, ein Stück ödes Land, auf dem 30 Jahre lang nichts als Mais angebaut wurde, in ein Biotop zu verwandeln. Und wir beide haben ein Morgenritual: Wir sitzen beim Kaffee zusammen, zu essen gibt es nichts, so verlängern wir das nächtliche Fasten, und dann besprechen wir alles, was für den Tag für uns wichtig ist. Ganz ohne Handyunterbrechung übrigens.

• Den vollständigen Beitrag können Sie im Juliheft 2022 lesen.